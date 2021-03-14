«Монако» сыграл вничью с лидером чемпионата Франции. Головина заменили во втором тайме

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал лидера чемпионата — «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако, Франция) и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте матча.

Игра получилась не особо зрелищной, о чём свидетельствуют итоговые нули на табло. В первом тайме по причине офсайда был отменён гол нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера. Также до перерыва команды обменялись опасными голевыми моментами, но реализовать их не смогли.

Во второй половине встречи конструктива у ворот друг друга соперники практически не создали. Единственный голевой момент «Монако» организовал в компенсированное время, но Стеван Йоветич не реализовал выход один на один. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.

Так, «Монако» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (63) — на 1-м месте. Отрыв «догов» от «Пари Сен-Жермен», который идёт на 2-м месте, составляет 2 очка.