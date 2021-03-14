Ляказетт вывел «Арсенал» вперёд в дерби с «Тоттенхэмом». Видео

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги проходит северолондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 65-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу «канониров».



На 63-й минуте защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в своей штрафной снёс Александра Ляказетта, за что судья назначил пенальти, а также показал жёлтую карточку Санчесу. Сам Ляказетт пошёл исполнять одиннадцатиметровый и уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео гола Александра Ляказетта

Это десятый гол 29-летнего француза в чемпионате Англии сезона-2020/2021.



«Шпоры» в 27 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.



В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года.