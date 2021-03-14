Спортивный директор «Ювентуса»: Роналду — будущее клуба

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи оценил роль 36-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в туринском клубе.

«Несомненно, Криштиану — будущее «Ювентуса». Я полностью в этом уверен. Для нас честь, что Роналду выступает в составе нашей команды. Он нас устраивает и нравится, мы очень рады, что с нами такие чемпионы», — цитирует слова Паратичи журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, после сенсационного вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Порту» СМИ начали распространять информацию о возможном уходе Роналду из туринского клуба. Интерес к нему приписывают «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и мадридскому «Реалу».

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кальяри» — «Ювентус» Роналду сделал хет-трик за 32 минуты.