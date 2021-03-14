Тренер «Сочи» Федотов: все три гола мы пропустили, попавшись на быстрые атаки «Локомотива»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Обидно за результат, но не за содержание игры. Обидно за упущенные возможности. С «Локомотивом» надо 90 минут плюс добавленное время держать ухо востро. Все три удара, когда мы попались на быстрые атаки, закончились взятием ворот. Потеряли бдительность, хотели сравнять, но немного поспешили.

При счёте 1:2 и 0:0 у нас были прекрасные возможности для того чтобы выйти вперёд или сравнять счёт. Думаю, мы создали предостаточно, показали хороший, динамичный футбол. Мне кажется, равнодушных не осталось. Несмотря на поражение, ребята достойны похвалы. Но, конечно, поражение подпортило удовольствие от этой игры. Но это футбол», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».