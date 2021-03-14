Николич прокомментировал игру Камано и Смолова в матче с «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал игру Франсуа Камано и Фёдора Смолова в матче с «Сочи» (3:1).

«За счёт чего прибавил Камано? Не только он, но и другие. Просто каждый, кто понимает футбол, знает, что происходит, когда команда перестраивается. Был трудный график, а сейчас все игроки показывают хороший футбол. У нас ещё есть потенциал у игроков. Можно сказать, что стакан наполовину полон, а можно — что пуст. Я предпочитаю быть оптимистом.



Смолов забил хороший гол. Но ему ещё надо работать и сохранять спокойствие. Надо думать о следующем матче, игрокам нужна постоянная мотивация. Неважно, играет футболист со старта или выходит на замену — выигрывает команда», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.



На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счёт. На 56-й минуте Камано оформил дубль. Спустя две минуты Артур Юсупов отыграл один мяч. В концовке встречи Фёдор Смолов забил третий гол «железнодорожников».



«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ. «Сочи» (37) — на пятом месте.