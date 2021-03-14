Николич — о победе над «Сочи»: эйфории нет, мы ещё ничего не выиграли, это начало пути

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).

«Ребята — молодцы. Снова набираем три очка. Было четыре официальных матча — все выиграли, забили много голов. Но сегодня была трудная игра. Думаю, она была интересная для болельщиков. Как и говорили перед матчем, «Сочи» — очень хорошая команда, против них играть нелегко. Был хороший темп, интересная игра, чуть-чуть нервная. Но, думаю, мы заслужили эти три очка. Поздравляю команду с победой. Двигаемся дальше.

Три голевых паса Жемалетдинова? Это хороший игрок. Ничего особенного не надо говорить, просто всё по-другому после сборов. Но мы только в начале пути. Мы ничего не выиграли, ничего не сделали. Эйфории места нет. Просто молодцы, двигаемся дальше, следующая игра, шаг за шагом», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».