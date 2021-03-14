Артета — о матче с «Тоттенхэмом»: сегодня мы были лучшей командой и заслужили победу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал волевую победу «канониров» в матче 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).



«Невероятно то, как мы сыграли сегодня после всего двух дней предыдущего матча в Лиге Европы. Это было невероятно. Мы проигрывали со счётом 1:0 после того, как мы были лучшей командой на поле. Это было худшим сценарием в матче с такой командой, как «Тоттенхэм». Но мы продолжали играть в свой футбол и заслужили победу.



В последние 10 минут мы не справлялись с ходом матча, и это ещё раз показывает, что нам нужно совершенствоваться как команде. Мы полагались на удачу. Мы отлично сыграли сегодня и должны были выиграть с более комфортным счётом.



Очень важно то, как команда реагирует на происходящее на поле. «Арсенал» показал, что мы можем реагировать на неудачно складывающийся матч и никогда не сдаёмся. Мы продолжали комбинировать, создавать моменты и были вознаграждены за это. Мы довольно хорошо играли в предыдущих дерби, но «шпоры» очень эффективны. Им не нужно много забивать. Очередной пример — сегодняшний гол Ламелы.



Обамеянг невероятный парень и один из самых важных игроков в команде. Он наш капитан, но такие вещи случаются. В нашей жизни много чего происходит, и людям трудно справляться с ограничениями. Я никогда не расскажу о том, что происходит в раздевалке», — приводит слова Артеты BBC.

Видео победного гола «Арсенала» в матче 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» в 28 матчах набрал 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (45) — на 7-м месте.