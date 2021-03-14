Тренер «Сочи» Федотов: бывает, моя команда чуть-чуть теряет голову

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Очень хороший матч в нашем исполнении, тем обиднее поражение. Но в футболе важен баланс между обороной и атакой. Первый тайм: не позволили ничего создать, но потеряли бдительность и пропустили после единственного момента «Локо». Хотя ещё были возможности сравнять. Во втором тайме преимущество, создавали моменты, но это ничего не значит – их нужно реализовывать. Третий гол — хотели отыграться и потеряли бдительность, хотя были предпосылки, чтобы сравнять. Бывает, что команда чуть-чуть теряет голову, дали «Локо» провести быструю атаку. То, о чем мы и говорили — быстрые атаки «Локо» таят много неприятного.

Второй гол: блокировали мяч, но попадание между ног — это гарантированный гол, вратарь отвечал за дальний угол уже. Ну, а в моменте с третьим нужно было сыграть бдительнее, загонять нападающего в угол.

Что касается замен, нужно было усилить игру, и это сработало. У того же Барсова были моменты, но помешало мастерство Гильерме и защитников, которые чудом срывали наши атаки», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Напомним, встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве.