Илья Ковальчук — об игре «Локомотив» — «Сочи»: отличный матч, просто супер

Хоккеист «Авангарда» Илья Ковальчук высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи» (3:1).

«Отличный матч. Просто супер», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.



На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счёт. На 56-й минуте Камано оформил дубль. Спустя две минуты Артур Юсупов отыграл один мяч. В концовке встречи Фёдор Смолов забил третий гол «железнодорожников».



«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ. «Сочи» (37) — на пятом месте.