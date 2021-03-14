Нагорных: результат показывает, что выбор с тренером «Локомотива» был правильным

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу команды в матче с «Сочи» (3:1).

«Хорошая игра, всё это результат очень хорошей работы команды в зимнюю паузу на сборах. Хочу поздравить главного тренера нашей команды с уверенным стартом после паузы, да и всех ребят. Видно, что хорошая самоотдача от каждого игрока и от команды в целом.



«Локомотив» продолжит работать в паузу на сборные, у главного тренера есть программа и план подготовки. Николич попал в очень сложную ситуацию в прошлом году, он должен был включиться в работу с колёс, как говорится. С командой уже состоявшейся, не простой. Я очень благодарен ему, он выдержал и то давление, которое было со стороны прессы и болельщиков — он себя показал хорошим профессионалом. Тот результат, который есть сейчас, показывает, что выбор с тренером был правильным.



Я бы не хотел комментировать вопросы о контрактах с молодыми игроками. Вопросы об этом лучше направлять сразу в клуб», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.