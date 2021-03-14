«Ювентус» переиграл «Кальяри» благодаря хет-трику Криштиану Роналду

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри (Италия) и завершилась со счётом 1:3.

Эту встречу можно назвать матчем имени Криштиану Роналду — 36-летний португалец оформил хет-трик, принеся своей команде победу. На 10-й минуте Роналду ударом головой замкнул навес с углового от Хуана Куадрадо. На 25-й минуте португалец реализовал пенальти, который сам же и заработал. А на 32-й минуте Криштиану прицельно пробил с угла штрафной площади после передачи Федерико Кьезы. «Кальяри» ответил лишь голом Джованни Симеоне на 61-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал выездную победу «старой синьоры».

Так, «Ювентус» в 26 матчах набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. У туринского клуба есть один матч в запасе. «Кальяри» (22) — на 17-м месте. Криштиану Роналду лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Италии. На его счету 23 гола в 23 матчах.