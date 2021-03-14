Шикарный гол Кабеллы со штрафного — в видеообзоре матча «Краснодара»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 0:4. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.
Счёт в матче на 27-й минуте открыл французский полузащитник Реми Кабелла, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. На 68-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил Юрий Газинский. Третий гол «быков» на 75-й минуте забил Кристоффер Оллсон. А точку в матче на 88-й минуте поставил Алексей Ионов, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Краснодара».
«Краснодар» в 22 матчах набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остаётся на последнем, 16-м месте.
- 14 марта 2021
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:16
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:29
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:13
-
21:06
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:54
-
20:40
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:57