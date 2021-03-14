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Нагорных — об избиении игрока «Локомотива»: думаю, пока не будем нагнетать обстановку

Нагорных — об избиении игрока «Локомотива»: думаю, пока не будем нагнетать обстановку
Футбол / РПЛ 0
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Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с избиением игрока юношеской команды «железнодорожников».

«Это недопустимая ситуация. Конечно, всё понимаю — молодость, эмоции, ребята полностью отдают себя игре… Наверное, эмоции перешли в подтрибунное помещение. Думаю, здесь есть определённые вопросы, например, почему произошло это соприкосновение. Будем разбираться, смотреть, улучшать вопросы организации матча на «Сапсан Арене». Команды не должны соприкасаться в подтрибунном помещении. Абсолютно уверен, что это недопустимый момент в юношеском футболе.

Совет директоров следит за ситуацией. Председатель совета директоров и гендиректор клуба встречались с родителями парня сегодня перед игрой. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что ситуация непростая. Она должна быть полностью изучена.

Связывались ли с нами из «Чертаново?» Не буду комментировать, потому что процесс идёт. Давайте подождём. Академии «Чертаново» и «Локомотив» — это две московские школы, которые имеют большую историю сотрудничества. Думаю, пока не будем нагнетать обстановку. Надо дать спокойно разобраться в этой ситуации», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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