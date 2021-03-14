Нагорных — об избиении игрока «Локомотива»: думаю, пока не будем нагнетать обстановку

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с избиением игрока юношеской команды «железнодорожников».
«Это недопустимая ситуация. Конечно, всё понимаю — молодость, эмоции, ребята полностью отдают себя игре… Наверное, эмоции перешли в подтрибунное помещение. Думаю, здесь есть определённые вопросы, например, почему произошло это соприкосновение. Будем разбираться, смотреть, улучшать вопросы организации матча на «Сапсан Арене». Команды не должны соприкасаться в подтрибунном помещении. Абсолютно уверен, что это недопустимый момент в юношеском футболе.
Совет директоров следит за ситуацией. Председатель совета директоров и гендиректор клуба встречались с родителями парня сегодня перед игрой. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что ситуация непростая. Она должна быть полностью изучена.
Связывались ли с нами из «Чертаново?» Не буду комментировать, потому что процесс идёт. Давайте подождём. Академии «Чертаново» и «Локомотив» — это две московские школы, которые имеют большую историю сотрудничества. Думаю, пока не будем нагнетать обстановку. Надо дать спокойно разобраться в этой ситуации», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 марта 2021
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:16
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:29
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:13
-
21:06
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:54
-
20:40
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:57