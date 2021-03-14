Проснувшийся Ихеаначо и разгром аутсайдера — в видеообзоре матча «Лестер» — «Шеффилд»

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоялся матч 28-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
Первый гол был забит на 39-й минуте матча — нападающий «Лестера» Джейми Варди, находясь в чужой штрафной, опередил защитника и прострелил низом на дальнюю штангу, где уже никто не мешал Келечи Ихеаначо поразить открытый угол ворот.
На 64-й минуте вингер «лисов» Марк Олбрайтон убежал в контратаку, перевёл мяч в центр на нападающего Айосе Переса, который поразил дальний угол ворот «клинков».
Через пять минут Джейми Варди передачей в касание отрезал всю оборону гостей, а Келечи Ихеаначо аккуратным ударом с ходу оформил дубль, направив мяч в угол ворот.
На 78-й минуте Келечи Ихеаначо оформил хет-трик.
Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте — Джейми Варди получил передачу у края штрафной, ушёл под острый угол и нанес удар — мяч от ноги защитника «клинков» Этана Ампаду залетел в ворота. Автогол.
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
«Лестер» в 29 матчах набрал 56 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.
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