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«Вильярреал» обыграл «Эйбар», несмотря на удаление Капу

«Вильярреал» обыграл «Эйбар», несмотря на удаление Капу
Футбол / Испания 0

В матче 27-го тура испанской Примеры «Вильярреал» переиграл «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 3:1.

На 1-й минуте счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Мой Гомес, ему ассистировал нападающий Жерар Морено. На 34-й минуте форвард Карлос Бакка увеличил преимущество «Вильярреала», Морено отдал второй голевой пас. На 42-й минуте защитник «Эйбара» Эстебан Бургос не забил пенальти. В начале второго тайма нападающий «Эйбара» Серхи Энрик отыграл один мяч. В концовке встречи был удалён хавбек «Вильярреала»
Этьен Капу. На 87-й минуте Альфонсо Педраса забил третий гол «Вильярреала».

«Вильярреал» набрал 40 очков и занимает седьмое место в таблице Примеры. «Эйбар» (22) находится на 19-м месте.

Испания - Примера. 27-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Гомес – 1'   0:2 Бакка – 34'   1:2 Энрик – 55'   1:3 Педраса – 87'
Удаления: нет / Капу – 80'
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