«Вильярреал» обыграл «Эйбар», несмотря на удаление Капу
В матче 27-го тура испанской Примеры «Вильярреал» переиграл «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 3:1.
На 1-й минуте счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Мой Гомес, ему ассистировал нападающий Жерар Морено. На 34-й минуте форвард Карлос Бакка увеличил преимущество «Вильярреала», Морено отдал второй голевой пас. На 42-й минуте защитник «Эйбара» Эстебан Бургос не забил пенальти. В начале второго тайма нападающий «Эйбара» Серхи Энрик отыграл один мяч. В концовке встречи был удалён хавбек «Вильярреала»
Этьен Капу. На 87-й минуте Альфонсо Педраса забил третий гол «Вильярреала».
«Вильярреал» набрал 40 очков и занимает седьмое место в таблице Примеры. «Эйбар» (22) находится на 19-м месте.
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