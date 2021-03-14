Защитник «Локомотива» Чорлука отметил пивом победу в матче с «Сочи»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1. В составе московской команды голы забивали Франсуа Камано (дубль) и Фёдор Смолов, за «Сочи» отличился Артур Юсупов.

Защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука отметил победу своей команды пивом, чем поделился в историях своего «инстаграма».

Так, благодаря этой победе «Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, вытеснив из зоны еврокубков «Сочи» (37).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Чорлука может перейти в московское «Динамо».