«Зенит» пошутил про Кузяева, у которого появился аккаунт в «Инстаграме»

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» пошутила про полузащитника Далера Кузяева, который завёл страницу в «Инстаграме».

«Далер Кузяев стал обладателем аккаунта в «Инстаграме» всего лишь через 11 лет после появления этой соцсети. Встречайте», — говорится в сообщении.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.



На 59-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Спустя шесть минут судья усмотрел фол в штрафной «Ахмата», и Сердар Азмун реализовал пенальти. Третий мяч «Зенита» забил Артём Дзюба. На 80-й минуте Андрей Мостовой забил четвёртый гол.



«Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место в таблице РПЛ.