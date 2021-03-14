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Нагорных: началась реконструкция базы «Локомотива». Следующий шаг — «РЖД Арена»

Нагорных: началась реконструкция базы «Локомотива». Следующий шаг — «РЖД Арена»
Футбол / РПЛ 0
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Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о реконструкции базы и стадиона клуба.

«Что касается реконструкции стадиона, она будет, но сегодня необходимо выбрать правильный вектор процесса. Все решения скоро будут объявлены. На сегодняшний день два больших проекта уже начались: у нас закрылась база, через семь месяцев будет новая база подготовки. Сейчас мы работаем в «Лужниках». Там для команды создаются отличные условия.

Началась и реконструкция базы нашей второй школы. Следующий шаг — «РЖД Арена». Но детали раскрывать преждевременно. Вопросы уже начали планомерно решаться — для всех наших болельщиков это знак того, что всё достаточно серьёзно», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В декабре 2020 года на базе «Локомотива» началась реконструкция. Работы планировалось завершить до конца лета 2021 года.

На базе «Локомотива» началась реконструкция
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