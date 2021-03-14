«Эта история далека от завершения». Роналду — об абсолютном рекорде по числу забитых голов

Сегодня, 14 марта, благодаря хет-трику в ворота «Кальяри» нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству забитых голов за карьеру. 36-летний португалец прокомментировал это достижение в своём «инстаграме».

Роналду написал, что многие поздравляли его с рекордом после преодоления отметки в 757 официальных голов. Однако сам Криштиану признал свой абсолютный бомбардирский рекорд только сейчас, ведь в копилку голов Пеле он также учитывал 9 забитых мячей за сборную штата Сан-Паулу и 1 гол за бразильскую военную команду.

«Последние несколько недель были наполнены новостями и статистикой, называющими меня лучшим бомбардиром в истории мирового футбола, который побил рекорд Пеле — 757 официальных голов. Я благодарен за это признание, но теперь настало время объяснить, почему я не признавал это достижение до сих пор.

Моё вечное безоговорочное восхищение мистером Пеле и уважение к футболу середины 20-го века побудили принять во внимание его результат 767 голов, учитывая, что он забил 9 голов за сборную штата Сан-Паулу, а также 1 гол за бразильскую военную команду. Я воспринимаю эти голы как официальные. Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю в соответствии с нашими интересами.

Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим товарищам по команде, моим оппонентам, фанатам красивой игры по всему миру и прежде всего моей семье и близким друзьям: можете быть уверены, я бы не справился без вас.

Теперь не могу дождаться следующих игр и испытаний! Очередные рекорды и трофеи! Поверьте, эта история еще далека от завершения. Будущее за завтрашним днем, а «Ювентусу» и Португалии еще многое предстоит выиграть», — написал Роналду.