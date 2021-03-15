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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и вернулся на второе место в турнирной таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и вернулся на второе место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом — 1:0.

Единственный гол был забит на 53-й минуте матча — после розыгрыша углового защитник гостей Крэйг Доусон в борьбе срезал мяч в собственные ворота. Автогол.

Видео автогола в матче «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»

Манкунианцы в 29 матчах набрали 57 очков и спустя несколько часов вернулись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, вновь опередив «Лестер Сити» (56). Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» сократилось до 14 очков. «Молотобойцы» (48) — на 5-м месте. У подопечных Дэвида Мойеса матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 22:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Доусон – 53' (автогол)
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