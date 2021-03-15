«Мы вернулись». Крыховяк — о победе «Локомотива» в матче с «Сочи»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1. В составе московской команды голы забивали Франсуа Камано (дубль) и Фёдор Смолов, за «Сочи» отличился Артур Юсупов.

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк посвятил этой победе новый пост в своём «инстаграме».

«Мы вернулись», — написал Крыховяк под фото.

Так, благодаря победе в 22-м туре московский «Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, вытеснив из зоны еврокубков «Сочи» (37) благодаря личным встречам и большему количеству побед в сезоне.

Ранее защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отметил победу в матче с «Сочи» пивом.