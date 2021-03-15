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«Севилья» обыграла «Бетис» в севильском дерби

«Севилья» обыграла «Бетис» в севильском дерби
Футбол / Испания 0

В матче 27-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Бетис». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0.

На 27-й минуте матча счёт открыл нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, ему ассистировал защитник Хесус Навас.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Херман Сид Камачо.

«Севилья» набрала 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (42) находится на шестом месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (63).

«Севилья» одержала 63-ю победу в истории севильских дерби. «Бетис» обыгрывал «Севилью» 39 раз, ещё 32 матча завершились ничьей.

Испания - Примера. 27-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Эн-Несири – 27'
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