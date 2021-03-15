Паредес ответил критикам, которые называли его трансфер из «Зенита» в «ПСЖ» провальным

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес ответил критикам, которые считали его переход из «Зенита» в стан парижан провальным.
«Те, кто говорил о моем трансфере, как о провальном, были несправедливы, Сегодня новый тренер дает мне много уверенности и свободы в игре. С ним я играю в свою игру. В последнее время чувствую себя комфортно и приношу больше команде. Период адаптации в «ПСЖ» был непростым. Глядя со стороны, вы не можете представить себе трудностей, связанных с интеграцией в уже существующий коллектив. Люди критикуют, ничего не зная», — приводит слова Паредеса Get Franch Football News.
Напомним, что «ПСЖ» приобрёл Паредеса у «Зенита» за € 40 млн в январе 2019 года. Ранее игрок помимо «Зенита» выступал за «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».
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