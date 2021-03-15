Семьи Ди Марии и Маркиньоса были взяты в заложники во время ограбления их домов

Дома футболистов «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата Франции с «Нантом», сообщает ESPN.

По данным источника, в этот момент семьи футболистов находились дома и были взяты в заложники. Во время матча спортивный директор парижан Леонардо передал эту информацию наставнику клуба Маурисио Почеттино, который заменил Ди Марию на 62-й минуте и игрок сразу отправился домой, чтобы побыть со своей семьёй.

Полиция начала расследование, и клуб предложит свою полную поддержку двум игрокам и их семьям.

Напомним, встреча между «ПСЖ» и «Нантом» проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 1:2. В составе победителей забивали Рандаль Коло Муани и Моузес Саймон. Единственный гол за парижан забил Юлиан Дракслер.

«ПСЖ» в 29 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (27) — на 18-м месте. Лидирует в чемпионате Франции «Лилль» (63).