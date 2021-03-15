Тухель отреагировал на слухи о возможном приобретении «Челси» нападающего летом

47-летний немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий лондонский «Челси», прокомментировал возможное подписание «аристократами» форварда в ближайшее летнее трансферное окно.

«Сейчас не время размышлять о летних трансферах и каких-либо других вариантах, кроме тех, которые есть в нашем распоряжении. В «Челси» есть футболисты, которыми мы довольны и ищем различные пути для того, чтобы полностью раскрыть их потенциал.

В целом, я счастлив, потому что мы смотрим не только на их результативность, а на общий вклад в команду. Конечно, существует статистика, к которой привязан каждый нападающий, и у каждого должен быть менталитет, чтобы справиться с этим давлением. Так и должно быть в футболе высокого уровня.

Мы всё ещё ждём прорыва, когда ребята будут стремиться забивать стабильно, но это не так просто. Мы никогда не перестанем искать решения, чтобы создать для них ещё более лучшие возможности», — цитирует Тухеля Goal.