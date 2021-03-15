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«Все от неё без ума». Итальянцев покорила красота ведущей клубного телеканала «Шахтёра»

«Все от неё без ума». Итальянцев покорила красота ведущей клубного телеканала «Шахтёра»
Футбол / Лига Европы 0
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Сразу несколько итальянских изданий, такие как La Gazzetta dello Sport и SportFace.it, выпустили материал об украинской тедущей клубного телеканала «Шахтёра» Ольге Каленчук, которая покорила своей красотой болельщиков из Италии, работая на встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:3) в Риме (Италия).

«Все просто без ума от Ольги Каленчук. И она ценит сравнения с возлюбленной итальянцами Леоттой», — именно с таким заголовком вышел материал у SportFace.

В Италии отмечают некоторое сходство Каленчук с одной из главных медиа-звёзд итальянского футбольного телевидения Дилеттой Леоттой, имеющей аудиторию в социальной сети «Инстаграм» в размере около 7,6 млн.

Сама же Ольга после встречи «Шахтёра» с «Ромой» в знак благодарности итальянской аудитории размещала их публикации в своих «Инстаграм»-сториз. Спустя некоторое время украинская телеведущая отметила, что спустя сутки после игры прирост аудитории составил около 40 тыс. пользователей, и поблагодарила всех за интерес к своей персоне.

Публикация доступна в «инстаграме» Ольги Каленчук.

Публикация доступна в «инстаграме» Ольги Каленчук.

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