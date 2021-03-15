«Все от неё без ума». Итальянцев покорила красота ведущей клубного телеканала «Шахтёра»

Сразу несколько итальянских изданий, такие как La Gazzetta dello Sport и SportFace.it, выпустили материал об украинской тедущей клубного телеканала «Шахтёра» Ольге Каленчук, которая покорила своей красотой болельщиков из Италии, работая на встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:3) в Риме (Италия).
«Все просто без ума от Ольги Каленчук. И она ценит сравнения с возлюбленной итальянцами Леоттой», — именно с таким заголовком вышел материал у SportFace.
В Италии отмечают некоторое сходство Каленчук с одной из главных медиа-звёзд итальянского футбольного телевидения Дилеттой Леоттой, имеющей аудиторию в социальной сети «Инстаграм» в размере около 7,6 млн.
Сама же Ольга после встречи «Шахтёра» с «Ромой» в знак благодарности итальянской аудитории размещала их публикации в своих «Инстаграм»-сториз. Спустя некоторое время украинская телеведущая отметила, что спустя сутки после игры прирост аудитории составил около 40 тыс. пользователей, и поблагодарила всех за интерес к своей персоне.
Публикация доступна в «инстаграме» Ольги Каленчук.
Публикация доступна в «инстаграме» Ольги Каленчук.
- 15 марта 2021
-
07:51
-
07:36
-
07:23
-
07:06
-
06:55
-
06:37
-
06:08
-
05:57
-
05:40
-
04:54
-
04:06
-
03:43
-
02:01
-
01:42
-
00:58
-
00:51
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:20
-
00:07
-
00:07
- 14 марта 2021
-
23:46
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:02
-
22:53
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:16