«Игрокам «МЮ» нравится усложнять себе жизнь». Сульшер – о победе над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги встречи 28-го тура чемпионата Англии, в которой его подопечные всухую обыграли «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:0.

«Как и ожидалось, игроки «Вест Хэма» на протяжении всего матча старались нам усложнить жизнь. Мы могли бы чувствовать себя более комфортно в конце игры, поскольку у нас было несколько приличных шансов закончить матч. Но игрокам «Манчестер Юнайтед» нравится усложнять себе жизнь!

Мы говорили о том, что не должны не давать никаких шансов «Вест Хэму». В первые 15 минут мы сами отдавали мяч каждый раз, когда атаковали. Мы не должны были открываться глупо, поскольку, как вы знаете, «Вест Хэм» представляет серьёзную угрозу при контратаках, поэтому мы сохраняли собранность и организованность.

Мы создали огромные возможности, но финальный пас или удар были недостаточно хороши. «Манчестер» мог легко забить два или три гола», — цитирует Сульшера Goal.