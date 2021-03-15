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Футболиста РПЛ поймали на допинге, Роналду оформил хет-трик за «Ювентус». Главное к утру

В Российской Премьер-Лиге назревает допинг-скандал, хет-трик Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» в матче чемпионата Италии, подопечные Артеты переиграли «Тоттенхэм» Моуринью в северолондонском дерби – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Футболист «Ростова» пойман на допинге, его пытались прикрыть в Московской лаборатории.

2. «Ювентус» переиграл «Кальяри» благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

3. «Арсенал» одержал волевую победу в северолондонском дерби с «Тоттенхэмом».

4. НХЛ: передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону», а реализованный буллит Радулова принёс «Далласу» победу над «Коламбусом».

5. Крюгер выиграл последнюю лыжную гонку сезона, Клебо на финише обошёл Большунова.

6. Пеле поздравил Роналду с абсолютным рекордом по количеству забитых голов.

7. Опубликовано видео избиения игрока «Локомотива» футболистами «Чертаново».

8. Даниил Медведев стал победителем турнира в Марселе.