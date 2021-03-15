Пирло: Роналду ответил критикам на вылет из ЛЧ хет-триком в игре с «Кальяри»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло назвал хет-трик Криштиану Роналду в ворота «Кальяри» (3:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии реакцией на вылет итальянского клуба из Лиги чемпионов.

«Роналду был зол так же, как и все после вылета «Ювентуса» из плей-офф Лиги чемпионов, но он ответил всем на поле трёмя забитыми мячами, и это всё, что имеет значение.

Всё, что мы можем сделать, это сосредоточиться на собственных результатах, набрать как можно больше очков, выиграть как можно больше игр, а затем, в конце концов, увидеть, где мы находимся», — цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команд завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.