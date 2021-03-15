Джанлуиджи Буффон травмировал спину и выбыл на неопределённый срок
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пропустил матч 26-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (3:1) из-за повреждения, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в ходе медицинского обследования у 43-летнего голкипера была выявлена травма спины. Сроки восстановления Буффона не сообщаются.
Буффон играл за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, а в 2019 году вернулся в туринский клуб из «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 5 матчах чемпионата Италии, в трёх из которых оставил ворота «Ювентуса» в неприкосновенности. В составе сборной Италии Буффон — чемпион мира (2006).
«Ювентус» в 26 матчах набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021.
В «Кальяри» считают, что Роналду должен был быть удалён с поля в начале игры с «Ювентусом»
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