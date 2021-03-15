Юрий Лодыгин не пропустил в четвёртом подряд матче чемпионата Греции

ПАС, за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин, одержал победу в выездном матче 26-го тура чемпионата Греции с «Астерасом». Встреча прошла накануне, 14 марта, в Триполи и завершилась со счётом 0:1.



Лодыгин вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Для него это уже четвёртый матч Суперлиги подряд, в котором он не пропустил.



Лодыгин перешёл в ПАС в этом году. Ранее голкипер уже выступал в Греции, защищая цвета «Ксанти» и «Олимпиакоса». Наиболее известен Юрий по игре за санкт-петербургский «Зенит». За клуб он выступал с 2013 по 2019 год. С сине-бело-голубыми стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Также играл за «Газиантеп» и тульский «Арсенал».



В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 8 матчей в чемпионате Греции, в которых пропустил 4 гола.