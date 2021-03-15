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Юрий Лодыгин не пропустил в четвёртом подряд матче чемпионата Греции

Юрий Лодыгин не пропустил в четвёртом подряд матче чемпионата Греции
Футбол / Прочие турниры 0
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ПАС, за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин, одержал победу в выездном матче 26-го тура чемпионата Греции с «Астерасом». Встреча прошла накануне, 14 марта, в Триполи и завершилась со счётом 0:1.

Лодыгин вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Для него это уже четвёртый матч Суперлиги подряд, в котором он не пропустил.

Лодыгин перешёл в ПАС в этом году. Ранее голкипер уже выступал в Греции, защищая цвета «Ксанти» и «Олимпиакоса». Наиболее известен Юрий по игре за санкт-петербургский «Зенит». За клуб он выступал с 2013 по 2019 год. С сине-бело-голубыми стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Также играл за «Газиантеп» и тульский «Арсенал».

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 8 матчей в чемпионате Греции, в которых пропустил 4 гола.

Греция - Суперлига. Суперлига. 26-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Астерас
Триполи
Окончен
0 : 1
ПАС
Янина
0:1 Бренер – 85'
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