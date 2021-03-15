Хавбек «Локомотива» Иосифов близок к заключению контракта с «Вильярреалом»

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Иосифов может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.



По информации источника, 19-летний футболист близок к подписанию контракта с «Вильярреалом». Действующее соглашение Иосифова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2021 года.



В нынешнем сезоне Иосифов принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступает с 2019 года.



«Вильярреал» в 27 матчах набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (63). В тройку лидеров турнира входят «Реал» (57) и «Барселона» (56).

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