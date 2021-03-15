«Вряд ли это козни администрации Байдена». Губерниев — о возможной дисквалификации Обухова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной дисквалифиции нападающего «Ростова» Владимира Обухова за использование допинга.

«Если Обухов ел допинг, то будет наказан, если нет — не будет. Вряд ли это козни администрации Байдена против футболиста. Не думаю, что Европейский союз тоже сильно заинтересован в его дисквалификации. Это внутренние дела футболиста. Будем ждать расследования. А биатлонисты без допинга, как мы знаем, причём уже давно. Биатлонисты молодцы, а футболисты — нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.



Обухов выступает за «Ростов» с октября прошлого года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Обухов принял участие в 7 матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.