Тренер «Рубина» пообещал побриться налысо, если команда попадёт в Лигу чемпионов

Тренер «Рубина» по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес заявил, что побреется налысо, если казанский клуб выйдет в Лигу чемпионов. Ранее испанский специалист работал в тренерском штабе «Спартака».



«Если мы будем в Лиге чемпионом, то я обещаю побриться налысо. Серьёзно. Но не Лига Европы, а именно Лига чемпионов. Всё серьёзно. В «Спартаке» стать чемпионом тоже было непростой задачей. 16 лет ждали», — приводит слова Сальсеса «БИЗНЕС Online».



Казанский «Рубин» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45). В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Спартак» (41) и ЦСКА (40).

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