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Кьеллини: «Ювентус» ответил на поле. В первую очередь это сделал Роналду

Кьеллини: «Ювентус» ответил на поле. В первую очередь это сделал Роналду
Футбол / Италия 0
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о шансах команды на чемпионство после победы в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (3:1). Три очка «бьянконери» принёс хет-трик нападающего Криштиану Роналду.

«Мы должны отодвинуть разговоры на второй план и сохранять единство. Будем верить в чемпионство до самого конца. Нам всё ещё по силам добиваться успеха.

После матча с «Порту» у нас состоялся разговор в раздевалке. Нам не нужно говорить, мы хотим отвечать на поле, и сегодня нам это удалось. В первую очередь — Роналду. Что касается борьбы за чемпионство, нам нужно думать только о себе. Посмотрим, в каком мы будем положении перед встречей с «Интером» в предпоследнем туре», — цитирует Кьеллини Tuttosport со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Выше располагаются «Милан» (56) и «Интер» (65).

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