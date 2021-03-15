Кьеллини: «Ювентус» ответил на поле. В первую очередь это сделал Роналду

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о шансах команды на чемпионство после победы в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (3:1). Три очка «бьянконери» принёс хет-трик нападающего Криштиану Роналду.



«Мы должны отодвинуть разговоры на второй план и сохранять единство. Будем верить в чемпионство до самого конца. Нам всё ещё по силам добиваться успеха.



После матча с «Порту» у нас состоялся разговор в раздевалке. Нам не нужно говорить, мы хотим отвечать на поле, и сегодня нам это удалось. В первую очередь — Роналду. Что касается борьбы за чемпионство, нам нужно думать только о себе. Посмотрим, в каком мы будем положении перед встречей с «Интером» в предпоследнем туре», — цитирует Кьеллини Tuttosport со ссылкой на Sky Sport Italia.



«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Выше располагаются «Милан» (56) и «Интер» (65).

Роналду сделал хет-трик за полчаса. Лучше бы забил в Лиге чемпионов! Криштиану в очередной раз доказал, что настоящие чемпионы умеют быстро подниматься с колен. Но где он был во вторник?