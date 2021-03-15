Стали известны имена двух остальных российских футболистов, подозреваемых в допинге

Стали известны подробности расследования ФИФА в отношении трёх российских футболистов, подозреваемых в допинге.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что длительная дисквалификация грозит нападающему «Ростова» Владимиру Обухову. В официальном письме от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», вторым фигурантом расследования является защитник Иван Князев, который в 2013 году выступал за молодёжную сборную России. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Также телеграм-канал утверждает, что третий фигурант — это 25-летняя футболистка Дарья Мещерякова.
- 15 марта 2021
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