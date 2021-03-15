Мактоминай: люди хотят видеть победы со счётом 4:0 или 5:0, но это не всегда получается

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай прокомментировал результат матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).
«Играть с «Вест Хэмом» всегда непросто. Знаю, что людям хочется видеть победы в домашних матчах со счётом 4:0 или 5:0, но это не всегда удаётся сделать. Мы пытаемся приблизиться к таким результатам, но в сложном матче команда просто должна побеждать», — приводит слова Мактоминая Sky Sports.
Манкунианцы в 29 матчах набрали 57 очков и спустя несколько часов вернулись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, вновь опередив «Лестер Сити» (56). Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» сократилось до 14 очков. «Молотобойцы» (48) — на 5-м месте. У подопечных Дэвида Мойеса матч в запасе.
- 15 марта 2021
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