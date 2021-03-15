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В медицинском комитете РФС прокомментировали новость о положительных допинг-пробах игроков

В медицинском комитете РФС прокомментировали новость о положительных допинг-пробах игроков
Футбол / РПЛ 0
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Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов прокомментировал информацию о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами.

Ранее из официального письма от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева стало известно, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил. Позже в СМИ появилась информация, что защитник Иван Князев, который в 2013 году выступал за молодёжную сборную России, и футболистка Дарья Мещерякова также являются фигурантами расследования.

«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведёт собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС. Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица.

Несмотря на то, что речь идёт о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил. В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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