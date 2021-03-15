Дюпин — о вызове в сборную: мечта ещё одного мальчика в России исполнилась

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.



«Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Это была мечта детства. Можно сказать, что мечта ещё одного мальчика в России исполнилась. Я шёл всю жизнь. Цель в сборной? Просто делать своё дело и наслаждаться им», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. Ранее голкипер защищал цвета «СКА-Хабаровска», «Кубани», «Анжи» и других команд. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в пяти из которых оставил ворота казанской команды в неприкосновенности.