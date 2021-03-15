Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2021/2022

Портал Footyheadlines опубликовал изображение домашней формы «Реала» на сезон-2021/2022.
Футболка испанского клуба будет выполнена в традиционном белом цвете. На неё будет помещён герб клуба и логотип технического спонсора «Реала» — немецкой компании Adidas. На плечах расположатся три синие полосы, воротник также будет выполнен в синем цвете с оранжевой отделкой.
Фото: Footyheadlines
Мадридский «Реал» в 27 матчах набрал 57 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Атлетико» (63).
Завтра, 16 марта, «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча состоится в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
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