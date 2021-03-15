Президент «Торпедо» отреагировал на обвинения врача клуба после допинг-скандала с Обуховым

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал заявление бывшего врача главной команды Владимира Аловского.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Обухову грозит длительная дисквалификация за допинг. Проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. Аловский впоследствии пожаловался, что Владимир звонит ему и обвиняет в произошедшем.



«Да, врач работает в структуре клуба, в спортивной школе, но какое право я имею проводить какое-то расследование? У меня документов нет, официального запроса тоже — ни от ФИФА, ни от РФС. На фоне чего и каким образом я должен проводить расследование? Подойти и спросить, колол ли он допинг? Это не очень серьёзно.



Обухов его во всём обвиняет? Наверное, испугался человек (врач), начинает оправдываться и глупости говорить. Я со своей стороны, пока не будет официальных бумаг, никаких расследований проводить не собираюсь. А тем более увольнять. Захотят ФИФА или УЕФА чего-то — предоставим, хотя я не знаю, чего можно хотеть от нас», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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