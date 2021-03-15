Президент «Торпедо» отреагировал на обвинения врача клуба после допинг-скандала с Обуховым

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал заявление бывшего врача главной команды Владимира Аловского.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Обухову грозит длительная дисквалификация за допинг. Проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. Аловский впоследствии пожаловался, что Владимир звонит ему и обвиняет в произошедшем.
«Да, врач работает в структуре клуба, в спортивной школе, но какое право я имею проводить какое-то расследование? У меня документов нет, официального запроса тоже — ни от ФИФА, ни от РФС. На фоне чего и каким образом я должен проводить расследование? Подойти и спросить, колол ли он допинг? Это не очень серьёзно.
Обухов его во всём обвиняет? Наверное, испугался человек (врач), начинает оправдываться и глупости говорить. Я со своей стороны, пока не будет официальных бумаг, никаких расследований проводить не собираюсь. А тем более увольнять. Захотят ФИФА или УЕФА чего-то — предоставим, хотя я не знаю, чего можно хотеть от нас», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 марта 2021
-
13:57
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
13:13
-
13:05
-
12:38
-
12:32
-
12:27
-
12:25
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
10:55
-
10:52
-
10:36
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
10:09
-
09:56
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
08:51
-
08:35
-
08:30
-
07:51
-
07:36
-
07:23
-
07:06