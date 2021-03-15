Экс-глава РУСАДА прокомментировал расследование в отношении российского футболиста Обухова

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус высказался о расследовании ФИФА в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.



«Это очень важное дело — продолжение истории проверки материалов, которые были взяты в Московской лаборатории. Это продолжение логики расследования ВАДА материалов Московской лаборатории, которое выразилось в решении CAS по делу. Нельзя недооценивать эту ситуацию. ВАДА провела расследование и передала свои выводы по спортсменам разных видов в соответствующие международные федерации. В данном случае по нашим футболистам — в ФИФА. Если вы помните заявление ВАДА в тот период времени: каждая международная федерация должна провести свою работу и принять соответствующие решения. Если международные федерации не отреагируют должным образом, либо не будет никакой реакции с их стороны, то ВАДА будет вмешиваться в этот процесс самостоятельно, чтобы завершать эти дела. Кроме того, ВАДА может быть запущена процедура несоответствия этих федераций международным антидопинговым нормам. ФИФА в этом случае по данному спортсмену свою работу завершила и передала материалы далее по существующей логике принятия решений — в национальную федерацию, в РФС.



И здесь момент истины, который часто возникает, как в ходе допингового кризиса в России, так и в ходе допингкризисов в других странах: важно не только за что и в отношении какого спортсмена или спортсменов ведётся дело. Критически важна реакция на это дело спортивных чиновников национальной федерации и спорта в целом, даже если они к этому не имели ранее никакого отношения. Это их момент истины. И по их действиям и выводам ВАДА международная антидопинговая и спортивная среда и силы вокруг них будут следить за реакцией по этому делу, реагировать в той или иной степени на решения спортивных чиновников.



Конечно, важно, что это за нарушение и какой спортсмен это допустил, уровень доверия к нему. Но ещё более важно то, как на решение реагируют ответственные лица, какие выводы будут сделаны — разбираться и решать вопрос или же всячески уходить от его правильного решения в соответствии с международными антидопинговыми нормами. Примеров немало, и самый громкий был в ВФЛА. Последствия более чем очевидны», — сказал Ганус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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