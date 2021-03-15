Экс-глава РУСАДА — о деле Обухова: мяч на стороне РФС. Надо принять адекватное решение

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о ходе расследования в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил.



«Всё это очень серьёзно. Это вопрос подходов к решению проблем. Этот вопрос требует серьёзной отработки по всем аспектам. Тем более вопрос стоит о вероятном нарушении спортсменом антидопинговых правил. Видел определённую реакцию медицинских специалистов: мол, вещество могло попасть в составе других препаратов или действий. Я в 2013 году не работал в РУСАДА. Но могу сказать, что мы в РУСАДА ввели в работу уникальную систему, судя по статистике, пользующуюся огромной популярностью в широкой спортивной среде, благодаря которой каждый спортсмен или медицинский работник может проверить любое вещество на наличие в нём запрещённых компонентов и на отнесение его к запрещенному списку ВАДА. Этой системой пользовались и продолжают пользоваться. Как оценивали применяемые данным спортсменом препараты на наличие запрещенных субстанций и их компонентов, я не знаю.



В данный момент ФИФА передала в РФС результаты расследования ВАДА. Теперь мяч находится на стороне РФС. Необходимо всё детально отработать со специалистами в различных областях и принять адекватное решение. Искренне надеюсь, что РФС найдёт правильное решение. Антидопинговая работа в РФС поставлена на должном уровне. Я, будучи главой РУСАДА, заключил антидопинговое соглашение с РФС, мы отрабатывали планы совместных антидопинговых действий. К этому надо отнестись серьёзно. Это не только вопрос в отношении спортсмена, но и вопрос в отношении реакции руководителей РФС, даже если они к этому ранее не имели никакого отношения, но ведь руководят именно сейчас и должны сейчас принимать соответствующие решения, отражающие антидопинговую политику РФС и всего спорта. Если было нарушение и это доказано, то необходимо принимать решение, которое соответствует международным антидопинговым нормам, которые в мире воспринимают как фильтр чистого спорта. Вокруг которого сгущаются тяжёлые громовые, часто неспортивные тучи», — сказал Ганус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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