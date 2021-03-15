Полиция Москвы разыскивает фанатов «Динамо» и «Спартака», устроивших драку в метро

Полиция Москвы разыскивает болельщиков «Динамо» и «Спартака», которые устроили драку на эскалаторе в метро за полчаса до начала матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, в отношении фанатов возбуждено дело по статье «Хулиганство», причём совершенное группой лиц по предварительному сговору. По версии полиции, драка вызвала панику среди других пассажиров.
Напомним, матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» состоялся 13 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. «Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (36) — на 7-м месте.
- 15 марта 2021
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