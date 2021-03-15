Созин: состав нашей «молодёжки» привлекательнее состава основной сборной России

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал состав сборной России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.
«Мне априори не нравится, когда бывшие футболисты, агенты или эксперты обсуждают состав сборной. Это видение Черчесова, с ним можно соглашаться или нет, но только по отдельным персоналиям. Сколько болельщиков у футбола – столько и мнений. Но мы уже много лет доверяем Черчесову. Да, я, например, не очень понимаю вызова Нойштедтера – я не видел, как он играет, что делает на тренировках. Но раз Черчесов его выбрал, то пожалуйста: я не тренер сборной, ответственность лежит на нём.
Но главное: для меня состав нашей «молодёжки» привлекательнее состава основной сборной России. Да, сейчас не до политических игр – у взрослой сборной отбор на мир, у «молодёжки» – Евро. Но мне очень понравился Макаров, и я обсуждал его со многими футбольными людьми, которые признают: он в порядке. А гол «Зениту» – это показатель его нынешней формы. Но если Черчесов решил, что Макаров будет полезнее в «молодёжке», то это осознанный выбор. Остальное покажет игра, но состояние игроков сборной вызывает вопросы – на мой взгляд, они не в тех кондициях, чтобы показать максимальный результат», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 марта 2021
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