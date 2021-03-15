Червиченко: скорее всего, «Ростов» поедет на матч с «Ротором»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Ростов» не будет бойкотировать матч 23-го тура чемпионата России с «Ротором». Ранее появилась информация, что ростовчане могут бойкотировать встречу в знак протеста против судейских ошибок.
«Скорее всего, чтобы не портить настроение своим болельщикам, «Ростов» поедет на матч. Ни они, ни игроки не могут урезонить зарвавшихся и охреневших от безнаказанности арбитров. Так ещё хитро написано в регламенте, что непоездка на матч сулит всякими карательными мерами, которые к «Ростову» будут применены, если что, с тройным усердием. У нас же как: те кто за справедливость, тех любят карать и наказывать. А те, кто творят беспредел – их по головке гладят и иногда даже пытаются отмазать. Логичнее сжать зубы и бороться с негодяями, показывать хорошую игру и футбол. А люди всё поймут, рассудят и сделают правильные выводы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 марта 2021
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