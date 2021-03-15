Денисов: не было шансов, что Быстрова не пустят из «Спартака». «Зенит» набрал — и всё

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов поделился воспоминаниями о скандальных переходах экс-партнёра Владимира Быстрова.



Быстров начинал карьеру в «Зените» в 2002 году, а спустя три года перебрался в «Спартак». В разгар сезона-2009, когда красно-белые претендовали на первое чемпионство за восемь лет, хавбек вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.



«Фанаты не знали, почему Быстров переходил и как. Нельзя было говорить категорически, что ты Иуда. Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде. По переходу Быстрова в «Спартак» всё решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, «Зенит» просто набрал — и всё, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил «Зенит» с тем составом на третье место. Интересное было время», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».

Денисов: был готов уйти в «Спартак», чтобы обыграть «Зенит». Переход должен был состояться