Кирьяков: у Дзюбы есть гандикап перед Соболевым, пока он стоит выше

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о выборе нападающих для вызова в национальную команду на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией. Напомним, вызов в сборную России получили форвард «Зенита» Артём Дзюба, нападающий «Сочи» Антон Заболотный и форвард «Спартака» Александр Соболев.
«Дзюба сейчас лидер клуба и сборной, несмотря на критику в его адрес. Соболев неплохо играет, и в штрафной по стилю и параметрам это второй Дзюба. Можно было бы подумать о Смолове, который сейчас тоже в неплохой форме. Он забил в Туле и вчера «Сочи». Его опыт не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, что Фёдор должен начать стабильно играть не короткие отрезки времени, а с первых минут. Это негативно отличало его от других игроков атаки. Нестабильность всё время была поводом не вызывать его.
Сможет ли Соболев потеснить Дзюбу? Ничего не бывает постоянным. У Дзюбы сейчас есть гандикап. Пока Артём стоит выше Соболева. Но если Александр так продолжит играть, то ситуация может поменяться. Мне пока больше нравится Дзюба за счёт опыта и пока у него не погас огонь в глазах. Артём может повести за собой в трудные минуты, если игра идёт не так. Он может менять ситуацию на поле: кому-то из партнёров поддать, кого-то успокоить. Он лидер», — приводит слова Кирьякова «Советский спорт».
- 15 марта 2021
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