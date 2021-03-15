Защитник «Милана» может быть дисквалифицирован за пост в соцсети о судье матча с «Наполи»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может получить дисквалификацию за публикацию в социальных сетях, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, игрок может быть наказан за пост, выложенный им на странице в «Инстаграме» после матча 27-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1). В посте Эрнандес опубликовал фотографию главного арбитра встречи Фабрицио Паскуа и несколько неприятных эмодзи. Позже защитник удалил пост со страницы через несколько минут после публикации.
Фото: «Инстаграм» Тео Эрнандеса
«Наполи» в 26 матчах набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Милан» (56), который провёл на матч больше, находится на втором месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).
- 15 марта 2021
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