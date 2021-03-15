КДК РФС проведёт заседание по факту избиения игрока «Локомотива» 18 марта

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведёт заседание по факту избиения защитника «Локомотива» Максима Шнапцева футболистами «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги-2.
«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил документы у «Локомотива» по эпизоду, произошедшему после матча «Локомотив» — «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2. Заседание КДК по инциденту, произошедшему в указанном матче, состоится в четверг, 18 марта, в 13:00», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, у Шнапцева были диагностированы сотрясение мозга и перелом. В полиции позднее подтвердили факт инцидента.
Матч 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» состоялся сегодня, 13 марта, на стадионе «Сапсан Арена». Победу одержал «Локомотив» — 2:1. Шнапцев на 20-й минуте матча получил жёлтую карточку.
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